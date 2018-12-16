В протестах во Франции участвует 66 тысяч человек | 16 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В протестах во Франции участвует 66 тысяч человек В протестах «желтых жилетов» во Франции участвует уже 66 тысяч человек. Масштабные беспорядки сопровождаются многочисленными погромами и столкновениями бастующих с правоохранителям. В ходе протестов, в субботу 168 человек задержаны, а 112 – взяты под стражу. Участники массовых акций и активисты движения «желтых жилетов» выступают против увеличения налогов и цен на топливо во Франции. Манифестации проходят во многих французских городах с 17 ноября.

ВМФ России получит малый ракетный корабль «Мытищи» Военно-морской флот России завтра получит в распоряжение малый ракетный корабль «Мытищи». О полном завершении испытаний корабля доложено Главнокомандующему ВМФ России адмиралу Владимиру Королеву в ходе рабочего совещания в Адмиралтействе. Королев отметил, что в настоящее время развернуто активное серийное строительство малых ракетных и патрульных кораблей, оснащенных высокоточным оружием и новейшим радиотехническим вооружением.

Международная коалиция во главе с США нанесла удар по мечети в Сирии Международная коалиция во главе с США нанесла удар по мечети, расположенной на юге города Хаджин в Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона. В американском военном ведомстве утверждают, что в храме находились боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». В Пентагоне заявили, что авиаудар ликвидировал террористов, которые представляли непосредственную угрозу. Отметим, ранее Соединенные Штаты Америки уже наносили удары по объектам в Хаджине под предлогом борьбы с террористами.