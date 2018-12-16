Похоронен историей: в СФ отреагировали на попытку создания независимой церкви на Украине

Москва, 16 декабря. Новый проект украинского главы Петра Порошенко по созданию поместной автокефальной церкви будет неудачным. Таким мнением поделился председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству РФ Андрей Клишас.

«Попытка подменить государственное строительство на Украине неким новым церковным проектом потерпит неудачу», — предрек он.

Он обратил внимание на то, что Порошенко за президентский срок сумел объединить вокруг себя небольшое число раскольников под именем якобы поместной церкви на Украине, передает РИА Новости.

Клишас выразил уверенность в том, что данный проект украинского президента будет в будущем «похоронен историей, а каноническая Украинская православная церковь будет жить в веках».

Напомним, глава Украины Петр Порошенко в минувшую субботу сообщил о создании «украинской автокефальной церкви». Киевское руководство надеется в начале января получить от Константинополя томос об автокефалии.

В украинской столице 15 декабря прошел так называемый «объединительный собор», на котором руководителем «новой церкви» был избран «митрополит» неканонической церковной структуры Епифаний Думенко.

Согласно информации украинских СМИ, в соборе принимали участие лишь два представителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которая отказалась участвовать в данном мероприятии. В Русской православной церкви (РПЦ) считают ничтожным каноническое значение «собрания» в Киеве.