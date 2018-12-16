Более 260 нелегалов погибли, пытаясь перебраться через границу США

Вашингтон, 16 декабря. В 2018 году при попытке нелегально проникнуть на территорию США через границу с Мексикой погибли более 260 человек. Об этом со ссылкой на правительственный доклад сообщает ABC News.

При попытке нелегально проникнуть на территорию США погибли 117 граждан Мексики, происхождение более 100 погибших мигрантов остается невыясненным. Большинство скончались из-за жары. Пытаясь пересечь границу вплавь погибли не менее 50 человек.

В 2016 году при попытке незаконно проникнуть на территорию США скончались 329 мигрантов.

Ранее «Известия» сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил о возможности строительства стены на границе с Мексикой американскими военными, если представители Демократической партии в конгрессе не поддержат выделение средств на реализацию проекта. На строительство стены глава Белого дома просил 25 млрд долларов, но парламентарии согласились выделить только 1,6 млрд долларов.