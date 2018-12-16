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Названа главная опасность любви к просмотру сериалов

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Названа главная опасность любви к просмотру сериалов

Москва, 16 декабря. Человек, который смотрит огромное количество телевизионных сериалов и не занимается важными делами, находится в депрессивном состоянии. Об этом сообщила клинический психолог гипнотерапевт Ирина Коржаева.

Эксперт отметила, что обычно человек смотрит любимый эпизод, если у него на это есть время.

«Однако если у него нет на это времени и он их все равно смотрит, а у человека очень много дел, а он смотрит сериал, значит, он находится в состоянии депрессивном или преддепрессивном», — полагает специалист.

Коржаева указала на то, что происходит это вследствие того, что человеку некуда идти или жизнь вовсе представляется скучной. По ее мнению, ощущая внутреннюю пустоту, человек начинает с помощью сериалов заполнять себя жизнями любимых персонажей, пишет Life.ru.

Эксперт обратила внимание на то, что люди, смотрящие сериалы, к примеру, неделями, вероятно, не имеют каких-то настоящих дел и у них, вполне возможно, нет приятелей и друзей.

Ранее эксперты установили, что россияне тратят 13 часов ежемесячно на просмотр сериалов и кинофильмов.

Автор: Андрей Крылов
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