Явка на выборах губернатора Приморья к 12.00 составила 13,97%

Владивосток, 16 декабря. Явка избирателей на повторных выборах главы Приморья к полудню местного времени (05.00 по московскому времени) составила 13,97 процента, что больше, чем за аналогичное время в первом туре сентябрьских выборов. Об этом рассказала журналистам в воскресенье секретарь краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.

Напомним, явка избирателей на выборах 9 сентября текущего года к полудню составляла 12,62%.

«На 12.00 по местному времени явка составила 13,97% — 204 тысячи 614 избирателей», — уточнила представитель избирательной комиссии.

Российский лидер Владимир Путин в начале октября минувшего года подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Андрей Тарасенко. Он участвовал в сентябрьских выборах главы региона, итоги которых Центризбирком России признал недействительными. На данный момент врио губернатора региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он также участвует в повторных выборах в качестве самовыдвиженца.