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Семья погибшей в США девочки из Гватемалы потребовала расследования

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Семья погибшей в США девочки из Гватемалы потребовала расследования

Вашингтон, 16 декабря. Семья скончавшейся после задержания на территории США семилетней девочки из Гватемалы призывает провести прозрачное расследование. Об этом со ссылкой на адвокатов семьи сообщает ABC News.

Девочка была задержана сотрудниками пограничных служб США вместе с отцом около пункта пропуска «Антелоп Уэллс». Семья находилась в группе из 163 мигрантов, которые незаконно пересекли границу штата Нью-Мексико. Девочка умерла по пути на станцию, где содержат нелегальных мигрантов, сообщают «Известия».

Ребенок умер в госпитале El Paso из-за остановки сердца. Сообщается, что организм ребенка был обезвожен, хотя у мигрантов был доступ к воде.

Автор: Виктор Мальцев
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