ФАН публикует фото из квартиры жилого дома в Вологде после мощного взрыва газа
0 Оставить комментарий
Вологда, 16 декабря. Федеральное агентство новостей публикует фото и видео из квартиры жилого дома в Вологде, где ночью прогремел мощный взрыв газа. В результате происшествия один человек погиб, трое пострадали.
По словам источника, в ночь на воскресенье на последнем этаже пятиэтажного дома, расположенного на улице Карла Маркса в Вологде, произошел мощный взрыв бытового газа. В результате чрезвычайного происшествия обрушилась кровля на площади 30 квадратных метров.
Сотрудники регионального МЧС в общей сложности эвакуировали порядка 90 человек, добавил источник.
В ближайшем школьном учреждении вместимостью 500 человек развернут пункт временного размещения.
На месте работают экстренные службы, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.