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ФАН публикует фото из квартиры жилого дома в Вологде после мощного взрыва газа

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ФАН публикует фото из квартиры жилого дома в Вологде после мощного взрыва газа

Вологда, 16 декабря. Федеральное агентство новостей публикует фото и видео из квартиры жилого дома в Вологде, где ночью прогремел мощный взрыв газа. В результате происшествия один человек погиб, трое пострадали.

ФАН публикует фото из квартиры жилого дома в Вологде после мощного взрыва газа

По словам источника, в ночь на воскресенье на последнем этаже пятиэтажного дома, расположенного на улице Карла Маркса в Вологде, произошел мощный взрыв бытового газа. В результате чрезвычайного происшествия обрушилась кровля на площади 30 квадратных метров.

ФАН публикует фото из квартиры жилого дома в Вологде после мощного взрыва газа

Сотрудники регионального МЧС в общей сложности эвакуировали порядка 90 человек, добавил источник.

ФАН публикует фото из квартиры жилого дома в Вологде после мощного взрыва газа

В ближайшем школьном учреждении вместимостью 500 человек развернут пункт временного размещения.

ФАН публикует фото из квартиры жилого дома в Вологде после мощного взрыва газа

На месте работают экстренные службы, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Автор: Андрей Крылов
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