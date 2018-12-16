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Медицинский вертолет рухнул в Португалии: четыре человека погибли

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Медицинский вертолет рухнул в Португалии: четыре человека погибли

Лиссабон, 16 декабря. В португальском муниципалитете Валонгу в ночь на воскресенье разбился вертолет скорой помощи Agusta A109S, погибли четыре человека. Об этом сообщает Национальный институт неотложной помощи Португалии.

Вертолет был обнаружен в 1.30 (4.30 по московскому времени) в горах Серра-де-Пиаш, находившиеся на борту четыре человека погибли. Пресс-служба института отмечает, что полет выполнялся в неблагоприятных погодных условиях, но причины крушения будут выяснены позже.

Ранее сообщалось, что в субботу вертолет доставил в одну из больниц Порту 76-летнюю женщину, но пропал возвращаясь на базу в округе Браганса. На борту находились два пилота, врач и медсестра.

Автор: Виктор Мальцев
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