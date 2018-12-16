Сирия: РФ передала жителям Алеппо около 500 продуктовых наборов

Алеппо, 16 декабря. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике провели гуманитарную миссию для жителей Телль Аль-Дамана, расположенного в провинции Алеппо. Об этом рассказал в воскресенье представитель Центра по примирению Павел Матренинский.

По его словам, мирным жителям в общей сложности было доставлено около 500 гуманитарных продовольственных наборов, а также теплые вещи. Матренинский уточнил, что в будущем также будут проводиться такие миссии для мирных жителей.

Отмечается, что в рамках акции российские врачи провели прием местного населения​​​.

«Принимали, в первую очередь, детей — среди них много случаев кишечных инфекций, ОРВИ», — рассказал он, заверив, что у докторов имеются необходимые медикаменты.

В Телль Аль-Дамане проживает примерно 700 человек.