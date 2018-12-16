Японские СМИ рассказали об активном возрождении российской рыбной отрасли

Токио, 16 декабря. Россия активно и успешно возрождает рыбную отрасль после кризиса 1990-х годов, о чем пишут японские СМИ. Как сообщает издание Asahi Shimbun, в 2016 году страна вышла на шестое место в мире.

В 2016 году объем добычи морепродуктов в России достиг 4,95 миллиона тонн. Но даже выход по этому показателю на шестое место в мире не позволяет говорить о том, что Россия полностью реализует свой потенциал.

Издание отмечает, что в 1980-х годах объем добычи рыбы в РСФСР превышал 8 млн тонн, это был третий в мире показатель. К 2004 году добыча сократилась до 3,06 млн тонн, и страна опустилась на 12-е место.

Возрождение рыбной отрасли началось после принятия закона о долговременных квотах на вылов рыбы. За 10 лет добыча морепродуктов увеличилась полтора раза, а доходы отрасли в пять раз. На Дальний Восток приходится 60 — 70% добычи морепродуктов, подчеркивают в Asahi Shimbun.

Напомним, как сообщалось ранее, Росрыболовство поддерживает стартовавший в Приморье проект «Доступная рыба», который предусматривает прямые поставки рыбы от добывающих компаний в торговые сети, и будет контролировать соблюдение договоренностей. 8 декабря руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что поддерживает участие регионов в заключении договоров аренды причалов в портах.

Ранее Газета.ru сообщала, что оптовые цены на красную рыбу и икру в 2018 году в России снизились почти в два раза благодаря рекордному улову.

12 декабря Государственная дума приняла новый закон о любительской рыбалке, разрешив бесплатный промысел в личных целях и сохранив возможность использовать сети на Севере, Дальнем Востоке и в Сибири.