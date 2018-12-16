Овечкин поставил новый рекорд в НХЛ

Вашингтон, 16 декабря. Играющий за «Вашингтон Кэпиталз» российский нападающий Александр Овечкин побил свой рекорд результативной серии в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), набрав очки в 14-й игре подряд.

В рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 15 на 16 декабря прошла игра «Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало Сэйбрз». Овечкин забросил шайбу, сравняв счет во втором периоде встречи. Для российского хоккеиста игра стала 14-й подряд, в которой он набрал очки.

Предыдущий рекорд результативной серии также установил Александр Овечкин. В сезоне-2006/07 он набирал очки в 13 играх подряд.