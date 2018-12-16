Глава МВД США ответил на обвинения в свой адрес

Вашингтон, 16 декабря. Министр внутренних дел США Райан Зинке отверг обвинения в растрате бюджетных средств, назвав сообщения СМИ ложными.

«После 30 лет государственной службы я не могу подтвердить потраченные тысячи долларов, защищая себя и свою семью против ложных обвинений», — написал министр в Twitter.

Осенью в СМИ появилась информация, что Райан Зинке мог злоупотреблять служебным положением и нарушать правила расходования бюджетных средств. Министра заподозрили в том, что в 2017 году он взял в путешествие на время отпуска телохранителя. На это бюджет США потратил 25 тысяч долларов. Кроме того, в использовании служебного автомобиля Райана Зинке в личных целях подозревают его супругу.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил об отставке Зинке, сообщает Газета.ru. Имя нового министра внутренних дел Белый дом назовет на следующей неделе.