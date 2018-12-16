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Донбасс: ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР

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Донбасс: ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР

Луганск, 16 декабря. За минувшие сутки украинские силовики обстреляли позиции народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) четыре раза. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли районы поселков Калиново и Донецкий, а также сел Желобок и Смелое. Огонь велся из гранатометов, артиллерийских орудий и стрелкового оружия, сообщает агентство Луганскинформцентр.

Ранее на встрече в Минске участники Контактной группы договорились об установлении очередного «школьного перемирия» с 29 августа. С начала конфликта в 2014 году стороны договаривались о перемирии в Донбассе более 20 раз. Тем не менее, добиться устойчивого режима тишины в регионе пока не удалось.

Автор: Виталий Малясев
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