Донбасс: ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР

Луганск, 16 декабря. За минувшие сутки украинские силовики обстреляли позиции народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) четыре раза. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли районы поселков Калиново и Донецкий, а также сел Желобок и Смелое. Огонь велся из гранатометов, артиллерийских орудий и стрелкового оружия, сообщает агентство Луганскинформцентр.

Ранее на встрече в Минске участники Контактной группы договорились об установлении очередного «школьного перемирия» с 29 августа. С начала конфликта в 2014 году стороны договаривались о перемирии в Донбассе более 20 раз. Тем не менее, добиться устойчивого режима тишины в регионе пока не удалось.