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Россия расскажет участникам проекта МКС о появлении дыры в «Союзе»

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Россия расскажет участникам проекта МКС о появлении дыры в «Союзе»

Москва, 16 декабря. Участникам проекта МКС будут предоставлены результаты расследования причин появления отверстия в космическом корабле «Союз МС-09». 

По словам источника в ракетно-космической отрасли, они будут доведены до иностранных партнеров в необходимом объеме, передает РИА Новости.

Системы МКС зафиксировали утечку воздуха в конце августа этого года. В обшивке корабля «Союза» экипаж обнаружил отверстие. Космонавты сразу же залили отверстие герметиком. В настоящее время комиссия Роскосмоса занимается расследованием.

Напомним, 12 декабря сообщалось, что российские космонавты отправят наземным службам фото и видео пластин микрометеоритной защиты корабля «Союз», в котором ранее произошла утечка воздуха. 

Автор: Тимур Румянцев
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