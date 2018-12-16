Трое детей стали жертвами пожара в частном доме в Башкирии

Уфа, 16 декабря. В результате пожара в частном доме в Башкирии погибли трое детей, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Трагедия произошла в селе Кандры. Сообщение о возгорании поступило пожарным воскресенье в 2.53 по местному времени (0.53 по Москве). Когда на место прибыли спасатели, пожар полностью охватил дом, площадь возгорания составил 80 квадратных метров.

К 5.38 (3.38 по московскому времени) пожар был потушен. При разборе завалов обнаружены тела троих детей. В настоящее время на месте работает оперативная группа, выясняются обстоятельства случившегося. По данным СМИ, в пожаре погибли трехлетняя девочка и брат с сестрой 2016 и 2014 года рождения.