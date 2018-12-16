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МОК назвал имена российских спортсменов, которые должны вернуть медали Олимпиады в Сочи

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МОК назвал имена российских спортсменов, которые должны вернуть медали Олимпиады в Сочи

Москва, 16 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал вернуть медали, которые завоевали на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи 11 российских спортсменов.

Вернуть награды должны спортсмены, нарушения антидопинговых правил которых подтвердил Спортивный арбитражный суд (CAS). Медалей также должны лишиться их партнеры в командных соревнованиях, сообщает со ссылкой на пресс-службу МОК РИА Новости.

Комитет обвинил в нарушении антидопинговых правил 11 российских атлетов, в том числе лыжниц Юлию Иванову, Анастасию Доценко и Юлию Чекалеву, хоккеисток Анну Шибанову, Инну Дюбанюк и Галину Скибу, а также бобслеистов Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева, Алексея Воеводу и Ильвиру Хузину.

Ранее Газета.ru сообщила, что международный олимпийский комитет потребовал от российских бобслеистов Алексея Негодайло, Алексея Воеводы и Дмитрия Труненкова вернуть завоеванные на Олимпийских играх 2014 года в Сочи золотые медали.

Автор: Виктор Мальцев
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