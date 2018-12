Появились подробности смерти юмориста «Кривого зеркала» Асомова

Вечная память Обиду Асомову ???????? Многочисленные номера в его исполнении будут жить ещё долго на наших экранах. Значит и жизнь на земле его продолжится. Скорблю. #обидасомов

A post shared by Евгений Петросян (@petrosyanevgeny) on Dec 14, 2018 at 2:14pm PST