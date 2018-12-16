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Появились подробности смерти юмориста «Кривого зеркала» Асомова

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Появились подробности смерти юмориста «Кривого зеркала» Асомова

Москва, 16 декабря. В Узбекистане скончался популярный юморист и частый гость программы «Кривое зеркало» Обид Асомов. О кончине артиста сообщил его друг, российский телеведущий и юморист Евгений Петросян.

Как рассказали в «Узбекконцерте», 55-летний Асомов скончался 14 декабря от инфаркта.

Sputnik пишет, что заслуженного артиста Узбекистана ранее госпитализировали в отделение реанимации. 10 декабря его доставили в Первую клиническую больницу Ташкента из-за простуды.

Минздрав республики информирует, что Асомову был поставлен диагноз «ишемическая болезнь сердца, острый приступ, аритмический шок». Актер скончался в больнице в пятницу несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Отметим, что недавно артист выступил на одной сцене с Петросяном.

 

 

Автор: Алексей Громов
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