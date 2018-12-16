Появились подробности смерти юмориста «Кривого зеркала» Асомова

Москва, 16 декабря. В Узбекистане скончался популярный юморист и частый гость программы «Кривое зеркало» Обид Асомов. О кончине артиста сообщил его друг, российский телеведущий и юморист Евгений Петросян.

Как рассказали в «Узбекконцерте», 55-летний Асомов скончался 14 декабря от инфаркта.

Ўзбекистонда ҳизмат кўрсатган артист! Таниқли қизиқчи Обид Асомов бугун (14.12.2018) вафот етибдилар! Марҳумни яратган раҳмат ва мағфират қилсин. Оила аъзоларига эса улкан сабр тилайман! pic.twitter.com/NBlbRzHGUb — ???? Sherzod Abdusalomоv (@sherzod_beck) December 14, 2018

Sputnik пишет, что заслуженного артиста Узбекистана ранее госпитализировали в отделение реанимации. 10 декабря его доставили в Первую клиническую больницу Ташкента из-за простуды.

Минздрав республики информирует, что Асомову был поставлен диагноз «ишемическая болезнь сердца, острый приступ, аритмический шок». Актер скончался в больнице в пятницу несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Отметим, что недавно артист выступил на одной сцене с Петросяном.