National Interest объяснил, чем российский Ил-112В превосходит украинский Ан-140

Вашингтон, 16 декабря. Несмотря на схожую конструкцию с украинским транспортным самолетом Ан-140 новый российский Ил-112В имеет лучшие показатели дальности полета, энергоэффективности и стоимости обслуживания. Об этом сообщает журнал The National Interest.

Издание отмечает, что основными производителями транспортной авиации в СССР были конструкторские бюро Антонова и Ильюшина. Первое производило легкую транспортную авиацию, второе занималось созданием тяжелых транспортных самолетов.

Россия ранее подписала контракт на закупку в рамках совместного предприятия украинских Ан-140 в качестве замены устаревших транспортников Ан-24 и Ан-26. Но после начала политического кризиса на Украине в 2014 году сделка была сорвана. В настоящее время частью российской программы модернизации легкой транспортной авиации стал Ил-112В.

По мнению американских экспертов, российский и украинский самолеты почти идентичны по конструкции, но имеют ряд различий в характеристиках. Ил-112В имеет большие габариты, его максимальная скорость составляет 500 километров в час. Ан-140 способен набрать 575 километров в час.

Российский самолет оснащен разработанным ОАО «Климов» двигателем ТВ7-117, который на 38% эффективнее установленного на Ан-140 ТВ3-117. Автор материала утверждает, что эффективность двигателя может говорить о лучших показателях дальности полета российского самолета, а также о более низких затратах на техническое обслуживание. К тому же, российский Ил-112В оснащается системой противоракетной обороны «Президент-С».

Москва уже продвигает новинку в Индии, как замену стоящих на вооружении индийских ВВС ближнемагистральных самолетов британского производства Avro 748, отмечает The National Interest. Первый летный образец Ил-112В в конце ноября был передан на летные испытания.