«Отличная мишень для снайперов»: новый автомобиль нацгвардии Украины высмеяли в Сети

Москва, 16 декабря. Новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины, раскритиковали пользователи Интернета. Как сообщает РЕН ТВ, у транспортного средстве пока еще нет названия.

Украинское ведомство позиционирует новинку как аналог американского военного «Хаммера». Нацгвардия также опубликовала видео, на котором можно увидеть испытания машины. На кадрах она перемещается по заснеженному полигону.

Бойцы с трудом удерживаются на сиденьях из-за полностью открытого каркаса авто. Кроме того, кузов транспортного средства представляет собой грубо сваренную конструкцию, на которой установлен пулемет.

Стоит отметить, что видео активно комментируют интернет-пользователи. Многие из них охарактеризовали украинский автомобиль как «открытую повозку «суперэкономкласса», которая может стать лишь «отличной мишенью для снайперов».

На військовому полігоні навчального центру Національної гвардії під Києвом пройшли випробування нового багатофункціонального армійського автомобіля типу "баггі", виготовленого зусиллями волонтерів з півдня України.

Більше: https://t.co/eHqBZXeYPn pic.twitter.com/V3zWVE6RQV — НГУ (@ng_ukraine) December 12, 2018

«Теперь Украина завоюет Африку и Сибирь буквально за полчаса, — с иронией пишут в комментариях. — Китайцы в шоке — первая информация с заседания компартии Китая — и у них нечем противостоять этой угрозе». «Очень удивила незащищенная канистра с бензином в открытом авто <…>, — написал один из пользователей. — Надо очень не любить своих солдат, чтобы выпустить такое». «Багги, без брони, четко для перевозки пушечного «мясца», — пишут пользователи Сети.

По некоторым данным, авто способно развивать скорость до 145 км/ч на трассе и до 110 км/ч на грунтовой дороге. Машина оснащена дизельным двигателем.