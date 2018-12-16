Госдеп поставил точку в вопросе участия США в Парижском соглашении

Вашингтон, 16 декабря. США не возьмут на себя обязательства по выполнению Парижского соглашения по изменению климата. Об этом говорится в сообщении, распространенном Госдепартаментом по итогам Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата.

«Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве США отметили, что Вашингтон не отказывается от сотрудничества с другими странами, в том числе в области способствующих защите окружающей среды новых технологий.

По итогам двухнедельных переговоров ООН в Польше представители почти 200 стран мира согласовали свод регулирующих Парижское соглашение по климату правил, сообщает Газета.ru. Предусмотренными в договоре мерами остались недовольны организации по защите окружающей среды, отмечает издание.

Парижское соглашение по климату подписано в конце 2015 года, к нему присоединились 195 стран. Участники договора обязуются принять меры по недопущению повышения средней температуры на планете более чем на два градуса Цельсия к 2100 году. О решении США выйти из Парижского соглашения по климату в июне 2017 года заявил президент страны Дональд Трамп. Глава Белого дома считает, что договор мог нанести ущерб экономическим интересам США.