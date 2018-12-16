В США признали рост влияния России на международной арене

Вашингтон, 16 декабря. В Северной Америке и Европе признали рост влияния России на международной арене, наибольшей популярностью Москва пользуется у молодого поколения. Данные проводившегося с мая по август опроса приводит аналитический центр Pew.

В исследовании приняли участие 26 тысяч 612 респондентов в 25 странах. С ростом влияния России в мире согласились 42% опрошенных, не заметили изменений 28% участников исследования, слабеющим влияние Москвы сочли лишь 19% респондентов, сообщает со ссылкой на материал газеты Frankfurter Allgemeine RT.

О росте влияния России чаще заявляют в странах, которые непосредственно сталкиваются с проявлениями российской внешней политики в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке. В Латинской Америке, азиатско-тихоокеанском регионе и в африканских странах южнее Сахары более активно действует Китай, отмечает издание. В росте российского влияния больше всего уверены в Израиле и Греции, где такого мнения придерживаются 65% опрошенных.

Опрос также выявил страны, в которых наиболее положительно относятся к России. О симпатии к РФ заявили 63% респондентов на Филиппинах, 53% в Южной Корее, более половины опрошенных в Тунисе и Греции. Исследователи отмечают, что более позитивных взглядов в отношении России придерживаются респонденты в возрасте от 18 до 29 лет.

Ранее Газета.ru сообщала, что, по мнению западных аналитиков, новым центром борьбы за влияние между НАТО и Россией может стать наиболее разобщенное государство на Балканах — Босния и Герцеговина. Напряженность возросла, когда министры иностранных дел стран НАТО решили возобновить программу по членству страны в Североатлантическом альянсе.