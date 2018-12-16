Новый иск против Apple: компанию обвинили в завышении характеристик iPhone X

Москва, 16 декабря. В Окружной суд Северной Калифорнии был подан иск против компании Apple. Как сообщает CNET, корпорацию обвиняют в завышении характеристик экранов смартфонов iPhone X.

Истцы утверждают, что «яблочники» неправильно указали характеристики экрана данной модели «айфона». Данные Apple свидетельствуют о том, что разрешение экрана iPhone X составляет 5,8 дюйма. По мнению истцов, 5.6875 дюйма — реальное значение этого параметра. Оно явно меньше указанного, отметили истцы.

В иске также указано на то, что Apple указала неверное разрешение экрана. Истцы считают, что оно ниже, хотя по утверждению производителя оно составляет 2436 x 1125 пикселей. Кроме того, истцы уверены в том, что не у всех точек есть синий, зеленый и красный субпиксели.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Калифорнии Кортни Дэвис подала суд на американскую компанию Apple, обвинив корпорацию в умышленным обмане клиентов из-за «челки» на iPhone XS Max.