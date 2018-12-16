Мэр Вологды назвал точное число пострадавших при взрыве газа

Вологда, 16 декабря. Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил, что три человека пострадали в результате взрыва газа в квартире пятиэтажного двухподъездного кирпичного дома 74А по улице Карла Маркса.

«По данным медиков, четыре человека пострадали, в том числе один погибший — женщина 1975 года рождения», — сказал он в интервью журналистам.

Как отметил градоначальник, все пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу №2. У них зафиксированы ушибы, травмы средней степени тяжести, а также ожоги, передает ТАСС.

ЧП случилось около полуночи. В результате взрыва обрушилось потолочное перекрытие. Здание получило повреждения. Все жители дома, а точнее около 90 человек, были экстренно эвакуированы.