Кожемяко проголосовал на повторных выборах главы Приморья

Владивосток, 16 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко проголосовал на выборах главы края.

Кожемяко пришел на участок №727 в одном из центральных районов Владивостока в здании Колледжа технологии и сервиса. Около 09.30 по местному времени он оставил свой голос.

На сегодняшний день в списке кандидатов на пост главы Приморского края четыре претендента. Помимо Кожемяко, это Роза Чемерис («За женщин России»), Алексей Тимченко («Партия Роста») и Андрей Андрейченко (ЛДПР).

Ранее сообщалось, что в Приморском крае открылись более 1,5 тысячи избирательных участков.

Напомним, 5 декабря Кожемяко заявил, что поддержит просьбу депутатов Сахалинской области к президенту России Владимиру Путину о назначении врио главы островного региона.