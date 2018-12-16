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Кожемяко проголосовал на повторных выборах главы Приморья

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Кожемяко проголосовал на повторных выборах главы Приморья

Владивосток, 16 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко проголосовал на выборах главы края. 

Кожемяко пришел на участок №727 в одном из центральных районов Владивостока в здании Колледжа технологии и сервиса. Около 09.30 по местному времени он оставил свой голос.

На сегодняшний день в списке кандидатов на пост главы Приморского края четыре претендента. Помимо Кожемяко, это Роза Чемерис («За женщин России»),  Алексей Тимченко («Партия Роста») и Андрей Андрейченко (ЛДПР).

Ранее сообщалось, что в Приморском крае открылись более 1,5 тысячи избирательных участков.

Напомним, 5 декабря Кожемяко заявил, что поддержит просьбу депутатов Сахалинской области к президенту России Владимиру Путину о назначении врио главы островного региона.

Автор: Тимур Румянцев
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