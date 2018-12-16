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В Вашингтоне признали, что потенциал палубной авиации США недостаточен для победы над Россией

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В Вашингтоне признали, что потенциал палубной авиации США недостаточен для победы над Россией

Вашингтон, 16 декабря. Потенциала палубной авиации ВМС США недостаточно для победы над флотами России или Китая, особые сомнения экспертов вызывает дальность полета истребителей. Об этом говорится в докладе Центра стратегического и бюджетного анализа (CSBA).

«Авиационные подразделения на авианосцах США не имеют достаточной дальности полета, надежности и выживаемости для выполнения оперативных концепций, необходимых для нанесения поражения вооруженным силам великих держав», — говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что если флот США не сможет трансформировать авиабригады, его командование должно задуматься о целесообразности инвестиций в палубную авиацию и возможности перенаправить ресурсы на «более релевантные возможности».

Исследователи подчеркивают, что радиус действия палубной авиации США в годы «холодной войны» составлял до 2,9 тысячи километров. В настоящее время он сократился до 2,1 тысячи километров. Эксперты предлагают до 2040 года поставить на вооружение новый палубный истребитель дальнего радиуса действия.

В Вашингтоне признали, что потенциал палубной авиации США недостаточен для победы над Россией

Журнал National Interest сообщает, что в настоящее время США располагает 10 атомными авианосцами и девятью авиабригадами примерно по 70 самолетов в каждой. Начиная с 2019 года, американский флот планирует брать на вооружение малозаметные истребители-бомбардировщики F-35. Дополнительные конвертопланы V-22 и беспилотные заправочные аппараты MQ-25 планируется брать на вооружение с 2020-х годов.

Ранее эксперты исследовательского центра Human Security Centre (HSC) представили возможный сценарий неядерной войны НАТО против России, сообщает Газета.ru. Авторы исследования считают, что в конфликте победит Североатлантический альянс.

Автор: Виталий Малясев
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