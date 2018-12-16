США призвали Германию «прислушаться к соседям» по вопросам строительства «Северного потока — 2»

Вашингтон, 16 декабря. США призывают Германию прислушаться к «обеспокоенности многих ее соседей», выступающих за отмену строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил представитель Госдепа Соединенных Штатов Роберт Палладино.

Палладино напомнил о принятой 12 декабря Европарламентом резолюции, которая «повторяет важность роли Украины» в сети энергопоставок в Европе и осуждает строительство трубопровода «Северный поток — 2» как политический проект.

«Мы призываем Германию прислушаться к обеспокоенности многих ее соседей, чья безопасность пострадает из-за этого трубопровода», — отметил представитель Госдепартамента США.

Он одобрил решение Евросоюза о продлении антироссийских санкций и пообещал и дальше выступать в этом вопросе «единым фронтом» с Европой. По словам Палладино, США разделяют позицию Евросоюза, который считает нарушением международного права инцидент в Черном море.

Ранее Газета.ru сообщала, что Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, призывающую свернуть реализацию проекта «Северный поток — 2». Кроме того, депутаты Европарламента обсудили события в Керченском проливе и заявили о возможном ответе на «агрессию» России.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Корабли ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России. Российская сторона несколько раз призывала суда прекратить движение, однако они продолжали опасное маневрирование. В результате корабли-нарушители были задержаны, экипажи арестованы. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения границы РФ. В Москве действий украинских моряков считают спланированной провокацией.