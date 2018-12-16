Конструктор украинских бронекатеров назвал их основную проблему

Киев, 16 декабря. У украинских бронекатеров типа «Гюрза-М» имеются существенные недостатки, о чем сообщил главный конструктор судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» Сергей Белозубенко.

«Ракеты управляемые, к сожалению, не установлены на МБАКах (бронекатера типа «Гюрза-М». – прим. ФАН), это основная проблема», — сказал он в эфире украинского «Пятого канала».

На боевых модулях установлены направляющие для этих ракет, что можно увидеть на фото и на видео, где запечатлены эти катера, напомнил он. При этом на сегодняшний день Украина не имеет таких ракет, которые могли бы поражать цель на море.

Использование ракет с ручным целеуказанием в морских условиях проблематично, что показывает опыт эксплуатации украинских ПТУР «Барьер» в Казахстане. Кроме того, на сегодняшний момент нет системы с автоматическим наведением, отметил конструктор бронекатеров.

Информация о том, что украинское минобороны якобы заказало два десантно-штурмовых катера «Кентавр-ЛК» и восьмой бронекатер «Гюрза-М», также была опровергнута Белозубенко. По его словам, сейчас «Кузница на Рыбальском» строит лишь седьмой катер типа «Гюрза-М», о восьмом не может быть и речи.

На сегодняшний день в составе Военно-морских сил Украины числятся шесть легких бронекатеров типа «Гюрза-М», которые были построены на заводе «Кузница на Рыбальском», ранее принадлежавшему украинскому президенту Петру Порошенко. 25 ноября погранслужба ФСБ задержала два украинских бронекатера, которые нарушили российскую границу, вторглись в морские воды РФ и осуществили опасные маневры в районе Керченского пролива.

