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В Эквадоре обнаружен вымерший вид уникальной лягушки

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В Эквадоре обнаружен вымерший вид уникальной лягушки

Кито, 16 декабря. Считавшаяся ранее вымершей рогатая сумчатая лягушка вновь появилась в лесах Эквадора. Об этом сообщает National Geographic.

Рогатая сумчатая лягушка (Gastrotheca cornuta) исчезла из эквадорского леса более десяти лет назад. Но недавно в западном регионе страны Чоко рядом с экологическим заповедником Котакачи-Каяпас группа биологов обнаружила четырех представителей считавшегося вымершим вида, в том числе беременную самку. По мнению исследователей, это позволяет предположить, что популяция Gastrotheca cornuta восстановится.

Ведущая ночной образ жизни амфибия обитает в тропических лесах. От многих других видов земноводных она отличается тем, что «высиживает» яйца на спине, производя на свет не головастиков, а полностью сформировавшихся лягушат. Ее название связано с напоминающими рожки горизонтальными роговидными отростками над глазами.

Автор: Виктор Мальцев
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