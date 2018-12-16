В Эквадоре обнаружен вымерший вид уникальной лягушки

Кито, 16 декабря. Считавшаяся ранее вымершей рогатая сумчатая лягушка вновь появилась в лесах Эквадора. Об этом сообщает National Geographic.

Рогатая сумчатая лягушка (Gastrotheca cornuta) исчезла из эквадорского леса более десяти лет назад. Но недавно в западном регионе страны Чоко рядом с экологическим заповедником Котакачи-Каяпас группа биологов обнаружила четырех представителей считавшегося вымершим вида, в том числе беременную самку. По мнению исследователей, это позволяет предположить, что популяция Gastrotheca cornuta восстановится.

Ведущая ночной образ жизни амфибия обитает в тропических лесах. От многих других видов земноводных она отличается тем, что «высиживает» яйца на спине, производя на свет не головастиков, а полностью сформировавшихся лягушат. Ее название связано с напоминающими рожки горизонтальными роговидными отростками над глазами.