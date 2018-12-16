США одобрили решение ЕС продлить санкции против России из-за инцидента в Азове

Вашингтон, 16 декабря. Представитель государственного департамента США Роберт Палладино заявил, что Вашингтон приветствуют решение Европейского союза продлить санкции против Российской Федерации и обещает и дальше выступать «единым фронтом» с жителями ЕС.

«Мы также приветствуем усилия ЕС по поддержке регионов Украины, которые негативно затронуты российской агрессией в Азовском море», — сказал он.

Несмотря на то, что украинские корабли нарушили государственную границу, а пограничники РФ выполняли свой долг, США разделяют позицию европейцев, которые считают случившееся в Керченском проливе «нападением России» на корабли ВМС Украины и нарушением международного права.

«Мы продолжим работать с европейскими союзниками и партнерами, чтобы выступать единым фронтом против агрессии Кремля», — заключил он.

25 ноября три украинских корабля вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ, нарушив российскую государственную границу. Корабли-нарушители направились в сторону Керченского пролива. Они не подчинялись законным требованиям российских пограничников и выполняли опасные маневры. В результате судна были задержаны. Украина сразу же обвинила Россию в «агрессии» и пожаловалась Евросоюзу и США с призывом ввести новые санкции против Москвы.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что данная провокация ВМСУ в Азове связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.