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Количество протестующих во Франции перевалило за 60 тысяч

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Количество протестующих во Франции перевалило за 60 тысяч

Париж, 16 декабря. В субботу в протестах «желтых жилетов» во Франции участвовали 66 тысяч человек. Об этом со ссылкой на данные французского МВД сообщает AFP.

Участники массовых акций протеста и активисты движения «желтых жилетов» выступают против увеличения налогов и цен на топливо во Франции. Манифестации проходят во многих французских городах с 17 ноября.

Масштабные протесты сопровождаются многочисленными столкновениями бастующих с правоохранителями и погромами. Ранее Газета.ru сообщала, что в ходе протестов против повышения цен на топливо в Париже, в субботу были задержаны 168 человек. Под стражу взяты 112 участников протеста.

Автор: Виктор Мальцев
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