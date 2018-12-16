Посольство США поздравило Украину с обретением «новой церкви»

Киев, 16 декабря. Посольство США в Киеве адресовало украинцам поздравления в связи с объявлением о создании так называемой Автокефальной поместной православной церкви на объединительном соборе в субботу. Заявление диппредставительства опубликовано на его официальной странице в Twitter.

«Мы поздравляем Украину с сегодняшним историческим собором и созданием поместной, независимой Украинской православной церкви и горячо поздравляем митрополита Епифания с постом главы новой церкви», — сообщает посольство США.

(1/2) We congratulate Ukraine on today’s historic Council to establish a local, independent Ukrainian Orthodox Church, and we warmly congratulate Metropolitan Epifaniy as head of the new church. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 15, 2018

Посольство также заявило о поддержке права украинцев «веровать по собственному усмотрению» и отметило, что ключом к мирному переходному периоду являются сдержанность и терпимость.

В соборе святой Софии в Киеве под эгидой Константинопольского патриархата и при участии руководства Украины состоялся так называемый объединительный собор. Украинский президент Петр Порошенко по его итогам объявил о создании новой церковной структуры — Автокефальной поместной православной церкви, ее возглавил служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Томос об автокефалии патриарх Константинопольский Варфоломей намерен вручить митрополиту Епифанию 6 января, сообщили в пресс-службе Вселенского патриархата.

Каноническая православная церковь отказалась от участия в так называемом «объединительном соборе», указав на незаконность этого мероприятия.