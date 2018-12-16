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Посольство США поздравило Украину с обретением «новой церкви»

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Посольство США поздравило Украину с обретением «новой церкви»

Киев, 16 декабря. Посольство США в Киеве адресовало украинцам поздравления в связи с объявлением о создании так называемой Автокефальной поместной православной церкви на объединительном соборе в субботу. Заявление диппредставительства опубликовано на его официальной странице в Twitter.

«Мы поздравляем Украину с сегодняшним историческим собором и созданием поместной, независимой Украинской православной церкви и горячо поздравляем митрополита Епифания с постом главы новой церкви», — сообщает посольство США.

Посольство также заявило о поддержке права украинцев «веровать по собственному усмотрению» и отметило, что ключом к мирному переходному периоду являются сдержанность и терпимость.

В соборе святой Софии в Киеве под эгидой Константинопольского патриархата и при участии руководства Украины состоялся так называемый объединительный собор. Украинский президент Петр Порошенко по его итогам объявил о создании новой церковной структуры — Автокефальной поместной православной церкви, ее возглавил служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Томос об автокефалии патриарх Константинопольский Варфоломей намерен вручить митрополиту Епифанию 6 января, сообщили в пресс-службе Вселенского патриархата.

Каноническая православная церковь отказалась от участия в так называемом «объединительном соборе», указав на незаконность этого мероприятия.

Автор: Виталий Малясев
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