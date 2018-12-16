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Выборы в Приморье: досрочно проголосовали около 9,5 тысячи избирателей

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Выборы в Приморье: досрочно проголосовали около 9,5 тысячи избирателей

Владивосток, 16 декабря. В воскресенье утром во всех районах Приморского края открылись избирательные участки на выборах губернатора региона. В 08.00 местного времени в Приморье открылись более 1,3 тысячи стационарных избирательных участков.

Как рассказала журналистам представитель краевого избиркома Татьяна Заболотная, на повторных выборах главы Приморья проголосовали досрочно уже около 9,5 тысячи избирателей.

«Досрочно проголосовали 9 тысяч 500 избирателей, что составляет 0,69% от общего количества избирателей», — отметила она, передает РИА Новости.

В повторных выборах принимают участие депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко, Алексей Тимченко от Партии роста, Роза Чемерис от партии «За женщин России», самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

 

Автор: Тимур Румянцев
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