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Европейская киноакадемия назвала лучший фильм 2018 года

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Европейская киноакадемия назвала лучший фильм 2018 года

Берлин, 16 декабря. Картина Холодная война» режиссера Павла Павликовского совместного производства Польши, Франции и Соединенного королевства признан лучшим в 2018 году по версии Европейской киноакадемии. Торжественная церемония прошла 15 декабря в испанской Севилье.

На получение престижной награды претендовали также фильмы «На границе миров», «Догмэн», «Девочка» и «Счастливый Лазарь». Лучшим режиссером и сценаристом признан Павел Павликовский. В номинации «Лучшая актрис» победила Иоанна Кулиг за свою работу в картине «Холодная война».

Ранее Газета.ru анонсировала главные премьеры ближайшей недели.

Также сообщалось, что россияне назвали лучшие фильмы о любви. Лучшей сентиментальной лентой признан «Форест Гамп», собравший 55 тысяч голосов. На второй позиции расположился «Титаник». Тройку лидеров замкнул фильм «Москва слезам не верит».

Автор: Сергей Свазовский
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