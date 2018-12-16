Европейская киноакадемия назвала лучший фильм 2018 года

Берлин, 16 декабря. Картина Холодная война» режиссера Павла Павликовского совместного производства Польши, Франции и Соединенного королевства признан лучшим в 2018 году по версии Европейской киноакадемии. Торжественная церемония прошла 15 декабря в испанской Севилье.

На получение престижной награды претендовали также фильмы «На границе миров», «Догмэн», «Девочка» и «Счастливый Лазарь». Лучшим режиссером и сценаристом признан Павел Павликовский. В номинации «Лучшая актрис» победила Иоанна Кулиг за свою работу в картине «Холодная война».

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