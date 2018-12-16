«Гора родила мышь»: в РПЦ назвали «собор» на Украине сборищем разбойников

Москва, 16 декабря. Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков заявил, что Украина получила нового лидера раскола в результате «объединительного собора», состоявшегося в субботу в Киеве в соборе святой Софии. Как отметил представитель РПЦ, «собор» можно считать «разбойничьим сборищем».

«Гора родила мышь, — сказал священник, комментируя итоги так называемого «объединительного собора». — Никакие попытки хоть как-то приблизить все происходившее к каноническим церковным нормам и провести какую-то взаимосвязь с мировым православием… не удались».

Избранный приспешник Епифаний стал всего лишь новым лидером раскола. Что Филарет Денисенко, что его приспешник Епифаний отсекли себя от возможности вернуться и восстановить связь с мировым православием.

Простые украинские верующие, которые по разным причинам относили себя к непризнанным церковным структурам, сейчас будут находиться в еще большей зависимости от лидеров раскола, считает Волков. Он отметил, что за всем происходящим ему «очень печально и больно наблюдать».

«Не может Церковь начинаться с разбойничьего сборища, которое возглавляет президент страны», сказал священник. Он выразил надежду, что многие одумаются и осознают это.

Пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви заключил, что как корабль назовешь, так он и поплывет, однако новый украинский корабль «сможет лишь утонуть». Волков добавил, что этот корабль «увлечет за собой как можно меньшее количество простых верующих Украины», передает РИА Новости.

Ранее украинский президент Петр Порошенко объявил о создании «украинской автокефальной церкви». На так называемом «объединительном соборе» предстоятелем «новой церкви» был избран митрополит Епифаний.