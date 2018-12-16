Определен лучший архитектурный проект мира

Москва, 16 декабря. Специалисты в области недвижимости International Property Awards назвали лучшие проекты года по собственной версии. Престижной премии удостоено здание этнографического музея в Будапеште.

Проект музея в столице Венгрии признан лучшим в 2018 году. Следует отметить, что на получение премии претендовали более 1700 проектов из 115 стран мира. Эксперты International Property Awards высоко оценили динамичность и простоту дизайна, гармоничное сочетание здание с окружающей природой.

К числу достоинств здания специалисты отнесли его расположение. 60% музея находится ниже уровня земли. Реконструкция здания и парка началась в 2017 году.

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