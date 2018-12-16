Названа вероятная причина взрыва в жилом доме в Вологде

Вологда, 16 декабря. Взрыв бытового газа произошел в квартире жилого дома в Вологде. На данный момент известно, что жертвой случившегося стала женщина, еще двое пострадавших при взрыве находятся в тяжелом состоянии.

«Двое тяжелых, остальные — не тяжелые, остальные отказались от госпитализации», — сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе.

Как сообщают службы технического надзора региона, взрыв мог быть спровоцирован ненадлежащим обслуживанием и эксплуатацией бытовых газовых приборов. По предварительным данным, неконтролируемая утечка бытового газа из замкнутой системы могла вызвать взрыв. Версия неисправности газового прибора в одном из помещений также рассматривается в качестве причины взрыва.

Также поступила информация о том, что в квартире, в которой и случилось ЧП, натягивали потолки с помощью газовой горелки. Характер разрушений указывает на то, что взрыв произошел в жилой комнате. Не исключено, что нарушение техники безопасности обращения с газовым оборудованием послужило причиной взрыва, передает РЕН ТВ.

