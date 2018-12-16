Видео с места взрыва газа в жилом доме в Вологде появилось в Сети

Вологда, 16 декабря. Видео с места взрыва газа в квартире жилого дома в городе Вологда появилось в сети Интернет. Трагедия унесла жизнь женщины, которая скончалась в карете скорой помощи. Еще семь человек доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Следствие установит все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось о взрыве в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате происшествия мужчина получил ожоги. Он выписан из больницы в удовлетворительном состоянии.