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Видео с места взрыва газа в жилом доме в Вологде появилось в Сети

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Видео с места взрыва газа в жилом доме в Вологде появилось в Сети

Вологда, 16 декабря. Видео с места взрыва газа в квартире жилого дома в городе Вологда появилось в сети Интернет. Трагедия унесла жизнь женщины, которая скончалась в карете скорой помощи. Еще семь человек доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Следствие установит все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось о взрыве в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате происшествия мужчина получил ожоги. Он выписан из больницы в удовлетворительном состоянии.

Автор: Сергей Свазовский
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