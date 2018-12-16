В РПЦ заявили о полном провале церковной политики Порошенко

Москва, 16 декабря. Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков заявил, что «псевдоцерковный проект» президента Украины Петра Порошенко потерпел полный провал. Так он прокомментировал итоги так называемого «объединительного собора» на территории Киевской Софии.

«Абсолютное большинство епископата и верующих Украинской православной церкви <...> своим отсутствием на этом сборище только подтвердили полный провал церковной политики Порошенко и его псевдоцерковного проект», — сказал Волков.

Он отметил, что киевский собор святой Софии является одним из самых древних русских храмов. Сегодня его подвергли невиданным «поруганию и осквернению».

Представитель РПЦ подчеркнул, что раскольники и политики собрались «в святыне нашего православия» с целью «выбрать среди своих же себе нового руководителя, это неслыханное дело».

Патриарх Варфоломей, и все люди, собравшиеся в древней святыне «будут нести личную, персональную ответственность», сказал священник.

По словам Волкова, украинский церковный раскол, существующий больше двух десятилетий, увеличился еще сильнее в результате решений «объединительного собора». Из-за действий украинских властей шансов на его преодоление в ближайшие годы нет, подытожил представитель патриарха Кирилла, передает РИА Новости.

«Объединительный собор», инициированный Константинопольским патриархом Варфоломеем и президентом страны Петром Порошенко, состоялся на Украине 15 декабря. Новая украинская церковная организация получила название Православная церковь Украины. «Митрополит» непризнанного Киевского патриархата Епифаний Думенко стал главой «новой церкви».