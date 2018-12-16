Выборы губернатора в Приморье: открылись более 1,5 тысячи избирательных участков

Владивосток, 16 декабря. В Приморском крае, где в воскресенье проходят повторные выборы губернатора края, открылись более 1,5 тыс. избирательных участков.

В списке кандидатов на пост главы края четыре претендента: Роза Чемерис («За женщин России»), Алексей Тимченко (Партия роста), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Андрей Андрейченко (ЛДПР).

«В Приморье 1311 стационарных участков, <…> судовых — более 200, — сообщила ТАСС секретарь краевой избирательной комиссии Наталья Камаева. — Также есть участки в местах временного пребывания, таких как больницы, воинские части и другие <…>. Общее количество участков — более 1,5 тыс.».

Избирательные участки работают в воскресенье с 08.00 до 20.00 по местному времени. на 1 июля в крае зарегистрировано 1 млн 456 тыс. 292 избирателя, о чем свидетельствуют данные избиркома Приморья.