Вологда, 16 декабря. Один человек погиб при взрыве бытового газа в квартире в Вологде. Об этом стало известно из сообщения единой диспетчерской службы.

В результате взрыва погибла женщина. Она скончалась в карете скорой помощи. Еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.

«Сообщается о семи пострадавших, одна женщина умерла в машине скорой помощи», — пишет ТАСС.

Ранее стало известно о мощном взрыве газа в одном из жилых домов в Киевской области на Украине. Об этом сообщала Газета.ru. по данным издания, в результате происшествия обрушилось несколько этажей дома.

Накануне также стало известно о взрыве бытового газа в квартире в Санкт-Петербурге. Установлено, что газ взорвался в арендуемой однокомнатной квартире, принадлежащей женщине 1966 года рождения. Пострадал мужчина, которого вскоре выписали из больницы.