Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Взрыв бытового газа прогремел в квартире в Вологде, погиб один человек

192
0 Оставить комментарий

Один человек погиб при взрыве бытового газа в квартире в Вологде

Вологда, 16 декабря. Один человек погиб при взрыве бытового газа в квартире в Вологде. Об этом стало известно из сообщения единой диспетчерской службы.

В результате взрыва погибла женщина. Она скончалась в карете скорой помощи. Еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.

«Сообщается о семи пострадавших, одна женщина умерла в машине скорой помощи», — пишет ТАСС.

Ранее стало известно о мощном взрыве газа в одном из жилых домов в Киевской области на Украине. Об этом сообщала Газета.ru. по данным издания, в результате происшествия обрушилось несколько этажей дома. 

Накануне также стало известно о взрыве бытового газа в квартире в Санкт-Петербурге. Установлено, что газ взорвался в арендуемой однокомнатной квартире, принадлежащей женщине 1966 года рождения. Пострадал мужчина, которого вскоре выписали из больницы.

Автор: Сергей Свазовский
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.