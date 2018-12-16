ВМФ России получит новейший малый ракетный корабль «Мытищи»

Москва, 15 декабря. Военно-морской флот России получит в распоряжение малый ракетный корабль «Мытищи» 17 декабря. Об этом сообщает ТАСС. Агентство уточняет, что к настоящему моменту корабль прошел все необходимые испытания.

«Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи» завершил государственные испытания в акватории Балтийского моря и будет передан Военно-морскому флоту 17 декабря», — пишет ТАСС.

Отмечается также, что в будущем году состав Черноморского флота пополнится 12 новыми кораблями.

Ранее стало известно, что фрегат ВМФ России весной отследил атомную подводную лодку типа «Огайо» ВМС США в акватории Средиземного моря. Кроме того, была отработана ликвидация условного противника. Об этом писала газета «Известия».

Накануне также был назван лучший флот ВМФ России по итогам 2018 года.