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ВМФ России получит новейший малый ракетный корабль «Мытищи»

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ВМФ России получит новейший малый ракетный корабль «Мытищи»

Москва, 15 декабря. Военно-морской флот России получит в распоряжение малый ракетный корабль «Мытищи» 17 декабря. Об этом сообщает ТАСС. Агентство уточняет, что к настоящему моменту корабль прошел все необходимые испытания.

«Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи» завершил государственные испытания в акватории Балтийского моря и будет передан Военно-морскому флоту 17 декабря»,  — пишет ТАСС.

Отмечается также, что в будущем году состав Черноморского флота пополнится 12 новыми кораблями.

Ранее стало известно, что фрегат ВМФ России весной отследил атомную подводную лодку типа «Огайо» ВМС США в акватории Средиземного моря. Кроме того, была отработана ликвидация условного противника. Об этом писала газета «Известия».

Накануне также был назван лучший флот ВМФ России по итогам 2018 года.

Автор: Сергей Свазовский
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