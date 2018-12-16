Стюардессы поделились секретами общения с плохо пахнущими авиапассажирами

Москва, 16 декабря. Издание The Sun обнародовало секреты стюардесс при общении с плохо пахнущими и нечистоплотными авиапассажирами.

Не секрет, что в некоторых случаях пассажиры, летающие на длительные расстояния, плохо пахнут и не имеют возможности принять душ. Чтобы другие клиенты не страдали от неприятного запаха на борту, стюардессы используют несколько приемов.

По информации издания, один из секретов заключается в том, чтобы держать пассажира на месте. Если ему нужно встать, чтобы достать какой-то предмет из ручной клади, бортпроводница предлагает ему помощь.

«Обычно я говорю что-то вроде: «Не хотите ли вы накрыться одеялом, сэр? Не вставайте пожалуйста, я помогу вам и укрою вас», — рассказала изданию стюардесса Сара Стегар.

По ее словам, если дать «плохо пахнущему человеку пять-десять минут, чтобы прийти в себя после того, как он поднял свой чемодан, снял свитер и сел на свое место, запах обычно сходит на нет».

Если окружающие пассажиры пожалуются на неприятный запах, то некоторые авиакомпании могут снять нечистоплотного человека с рейса. В другом случае такого клиента могут отправить принять душ в отеле в аэропорту.

Напомним, ранее встречающие пассажиров при входе в самолет стюарды рассказали, на каких пассажиров они обращают особое внимание.