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«Пора на икону»: фото Порошенко с «объединительного собора» высмеяли в Сети

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«Пора на икону»: фото Порошенко с «объединительного собора» высмеяли в Сети

Киев, 16 декабря. Фотографию президента Украины Петра Порошенко с так называемого объединительного собора высмеяли в сети Интернет.

Следует отметить, что вмешательство государства в дела церкви запрещено на Украине на конституционном уровне.

Кроме того, Основной закон провозглашает свободу вероисповедания. Тем не менее, именно Порошенко выступил фактическим инициатором создания «новой церкви» и принял участие в «объединительном соборе». В Сети поведение украинского гаранта подвергли резкой критике.

«Пора на икону»,  — пишет один из пользователей.

«Главпоп Порошенко»,  — подписал фотографию еще один участник дискуссии.

Пользователь Александр так же обратил внимание на характерные детали внешности гаранта.

Ранее в БПЦ назвали «новую церковь» на Украине раскольничческой.

Автор: Сергей Свазовский
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