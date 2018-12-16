«Пора на икону»: фото Порошенко с «объединительного собора» высмеяли в Сети

Киев, 16 декабря. Фотографию президента Украины Петра Порошенко с так называемого объединительного собора высмеяли в сети Интернет.

Следует отметить, что вмешательство государства в дела церкви запрещено на Украине на конституционном уровне.

Кроме того, Основной закон провозглашает свободу вероисповедания. Тем не менее, именно Порошенко выступил фактическим инициатором создания «новой церкви» и принял участие в «объединительном соборе». В Сети поведение украинского гаранта подвергли резкой критике.

«Пора на икону», — пишет один из пользователей.

«Главпоп Порошенко», — подписал фотографию еще один участник дискуссии.

Главпоп Порошенко — ituzhik (@ituzhik) December 15, 2018

Пользователь Александр так же обратил внимание на характерные детали внешности гаранта.

Я не видел фото, но смотрел видео. У него нос был красный — Aleksander???????? (@alekssen12) December 15, 2018

Ранее в БПЦ назвали «новую церковь» на Украине раскольничческой.