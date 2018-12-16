«Пора на икону»: фото Порошенко с «объединительного собора» высмеяли в Сети
Киев, 16 декабря. Фотографию президента Украины Петра Порошенко с так называемого объединительного собора высмеяли в сети Интернет.
Следует отметить, что вмешательство государства в дела церкви запрещено на Украине на конституционном уровне.
Кроме того, Основной закон провозглашает свободу вероисповедания. Тем не менее, именно Порошенко выступил фактическим инициатором создания «новой церкви» и принял участие в «объединительном соборе». В Сети поведение украинского гаранта подвергли резкой критике.
«Пора на икону», — пишет один из пользователей.
«Главпоп Порошенко», — подписал фотографию еще один участник дискуссии.
Главпоп Порошенко— ituzhik (@ituzhik) December 15, 2018
Пользователь Александр так же обратил внимание на характерные детали внешности гаранта.
Я не видел фото, но смотрел видео. У него нос был красный— Aleksander???????? (@alekssen12) December 15, 2018
Ранее в БПЦ назвали «новую церковь» на Украине раскольничческой.