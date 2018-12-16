«Оппозиционный блок» выдвинул кандидата в президенты Украины

Киев, 16 декабря. Партия «Оппозиционный блок» приняла решение выдвигать кандидатом в президенты Украины на предстоящих выборах Александра Вилкула. Соответствующую информацию приводит интернет-медиа LIGA со ссылкой на сопредседателя партии Бориса Колесникова.

«Несмотря на это, съезд состоялся и был легитимным, — цитирует интернет-медиа сопредседателя партии Бориса Колесникова. — На нем было принято решение публично обсудить кандидатуру Александра Вилкула и выдвинуть его от партии в президенты на следующем съезде в январе».

На съезде присутствовали 148 из 168 делегатов, которые представляли 18 партийных организаций. На съезде отсутствовали депутат Рады от «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин и еще один сопредседатель партии Юрий Бойко.

«Путь Украины — это не путь вечной войны, — сказал Вилкул. — Наш путь — это внеблоковое независимое государство».

Напомним, ранее основатель политического объединения «Оппозиционная платформа — за Жизнь» Юрий Бойко заявил, что наличие единой оппозиции не позволит допустить социальную и экономическую катастрофу на Украине.