Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Стало известно, когда Украина получит томос об автокефалии

43
0 Оставить комментарий

Стало известно, когда Украина получит томос об автокефалии

Киев, 15 ноября. Стало известно, когда созданная на Украине «новая церковь» получит томос об автокефалии. Дату предоставления томоса сообщил источник в Константинопольском патриархате.

В Фанаре заявили, что рады завершению так называемого объединительного собора и основанию новой структуры. Кроме того, Константинополь поприветствовал избрание на должность предстоятеля «митрополита» Епифания.

«Блаженнейший новоизбранный предстоятель позвонил по телефону его всесвятейшеству, вселенскому патриарху, выразил уважение и попросил благословения Матери-Церкви для своей деятельности на посту первоиерарха», - цитирует РИА Новости.

Ранее Белорусская православная церковь назвала новую структуру на Украине неканонической и заявила о невозможности контактов.

В свою очередь, в РПЦ назвали «объединительный» собор ничтожным. Об этом писала газета «Известия».

Автор: Сергей Свазовский
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.