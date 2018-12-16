Стало известно, когда Украина получит томос об автокефалии

Киев, 15 ноября. Стало известно, когда созданная на Украине «новая церковь» получит томос об автокефалии. Дату предоставления томоса сообщил источник в Константинопольском патриархате.

В Фанаре заявили, что рады завершению так называемого объединительного собора и основанию новой структуры. Кроме того, Константинополь поприветствовал избрание на должность предстоятеля «митрополита» Епифания.

«Блаженнейший новоизбранный предстоятель позвонил по телефону его всесвятейшеству, вселенскому патриарху, выразил уважение и попросил благословения Матери-Церкви для своей деятельности на посту первоиерарха», - цитирует РИА Новости.

Ранее Белорусская православная церковь назвала новую структуру на Украине неканонической и заявила о невозможности контактов.

В свою очередь, в РПЦ назвали «объединительный» собор ничтожным. Об этом писала газета «Известия».