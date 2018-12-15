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В Киеве рассказали, как будет называться «новая церковь» на Украине

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В Киеве рассказали, как будет называться «новая церковь» на Украине

Киев, 15 декабря. Созданная Киевом «новая церковь» получила название «православной церковью Украины». Об этом сообщил пресс-секретарь структуры Евстратий Зоря на своей странице в социальной сети Facebook.

Он уточнил, что наименование организации зафиксировано в ее уставе.

«Официальное название, согласно уставу, — православная церковь Украины», — отметил Зоря.

Инициатором создания «новой церкви» на Украине выступил президент страны Петр Порошенко. Каноническая православная церковь отказалась от участия в так называемом «объединительном соборе», указав на незаконность этого мероприятия.

Глава УПЦ МП Онуфрий заявил, что участие в соборе на благословляется. Кроме того, серьезный конфликт возник между Варфоломеем и руководством неканонических структур. Раскольники выражали недовольство позицией Константинополя.

Автор: Сергей Свазовский
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