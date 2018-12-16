Эксперт объяснил участие офицера США в разработке плана ВСУ по захвату Донбасса

Москва, 15 декабря. Разведка Донецкой народной республики сообщила об обнаружении в Мариуполе американского офицера Эрика Адамса, который провел в штабе полка «Азов» закрытое совещание с командирами Вооруженных сил Украины. Подполковник США изменил план наступления украинской армии в Донбассе, о чем сообщил руководитель пресс-службы УМН ДНР Даниил Безсонов.

Вашингтон продолжает контролировать ход проведения военной операции ВСУ в Донбассе, в связи с чем появление американского офицера в Мариуполе неудивительно, считает заместитель председателя Межрегиональной общественной организации «Вече» Владимир Орлов. В интервью корреспондентам портала «ПолитРоссия» он объяснил участие офицера США в разработке плана ВСУ по захвату Донбасса.

Эксперт обратил внимание на то, что кураторы Пентагона и ЦРУ изначально курируют всю операцию Объединенных сил ВСУ в Донбассе. В связи с этим совершенно неудивительно участие военного атташата США на Украине в координации и управлении этой провокационной операции для легитимации военных действий Киева в отношении республик Донбасса.

Как отметил эксперт, США «начинают реализовывать запасные сценарии, которые были также разработаны ВСУ при участии военных советников США». Орлов напомнил, что ранее донецкая разведка раскрыла планы Киева провести химическую провокацию, которая должна была предварять масштабное наступление украинской армии. Сейчас же США пытаются хоть каким-то образом спасти проваленную ВСУ операцию.

«Участие заместителя военного атташата в подобных совещаниях говорит о том, что военной агрессией Украины в отношении народных республик руководит не киевский режим Порошенко, это военная операция США против Донбасса», — объяснил эксперт.

Напомним, Адамс прибыл в Мариуполь в сопровождении командующего оперативно-тактической группировки ВСУ «Восток» Евгения Мойсюка. Американец провел с представителями ВСУ, реактивных артиллерийских подразделений и батальона «Аратта» закрытое совещание.