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Сирия: коалиция США разбомбила мечеть на юге Хаджина

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Сирия: коалиция США разбомбила мечеть на юге Хаджина

Дамаск, 15 декабря. Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами нанесла удар по мечети, расположенной на юге города Хаджин Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

В американском военном ведомстве утверждают, что в храме находились боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

«Авиаудар ликвидировал террористов, которые представляли непосредственную угрозу»,  — заявляет Пентагон.

Следует отметить, что ранее Соединенные Штаты Америки уже наносили удары по объектам в Хаджине под предлогом борьбы с террористами. В частности, в ноябре авиация коалиции атаковала жилые кварталы Хаджина. Погибли не менее сорока мирных жителей. При этом командование коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки отказалось признавать свою вину.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Сергей Свазовский
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