Су-27 разбился на Украине: появились новые подробности

Москва, 15 декабря. Истребитель Су-27 ВВС Украины разбился при заходе на посадку в Житомирской области. Самолет осуществлял плановый полет и рухнул примерно в 16.00 по московскому времени.

Как сообщили в генеральном штабе ВСУ, пилот Су-27 погиб. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

Как сообщает пресс-служба Командования воздушных сил ВСУ, погибшим оказался военный летчик первого класса майор Александр Фоменко 1975 года рождения, общий налет часов у которого составлял 482 часа. Фоменко был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» воздушных сил Украины.

«В единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статье 416 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-центр командования Вооруженных сил Украины сообщил, что Фоменко участвовал в так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе, объявленной Киевом на востоке Украины в 2014 году, сообщает издание «Царьград».