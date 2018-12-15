Белорусская православная церковь назвала «новую церковь» на Украине раскольнической

Минск, 15 декабря. Белорусская православная церковь (БПЦ) называет созданную на Украине «новую церковь» раскольнической. Соответствующее заявление сделал руководитель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин.

Он подчеркнул, что ни о каких контактах с этой структурой речи идти не может. Лепин позитивно оценил заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что каноническая православная церковь не будет преследоваться.

«Но главное — чтобы это были не просто пустые обещания», — добавил протоирей.

Ранее посольство Соединенных Штатов поздравило Украину с созданием новой церкви. Вашингтон поздравил также митрополита Епифания с избранием на должность предстоятеля. До этого он являлся митрополитом неканонической УПЦ КП. Об этом писала Газета.ru.

В свою очередь, Франц Клинцевич обвинил Петра Прошенко в сломе многовековых традиций.